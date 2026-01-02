Universidad de Chile cuenta los días para darle inicio a la era Francisco Meneghini. En ella, el entrenador tendrá una importante misión: encontrar figuras sub-21 que puedan darle una nueva cara al equipo.

Es por eso que Héctor Pinto le entregó un consejo al flamante director técnico del conjunto laico. ¿Qué pasó? Le pidió apostar por un juvenil que ha perdido espacio en el profesionalismo.

Su nombre: Ignacio Vásquez. En conversación con BOLAVIP Chile, el estratega campeón con los estudiantiles llamó a tener en cuenta al extremo por izquierda de 19 años. Puede ser un relevo en ofensiva.

“Es una de las personas que sí habría que incorporar. Hay que jugársela por las condiciones que tiene, por las que mostró. Yo no sé por qué después se estancó, la verdad que no lo sé”, comenzó señalando.

Luego, el emblema laico agregó: “Futbolísticamente es una persona valiosa (…) Hay que jugársela y darle tiempo a los jugadores, no es fácil que de la noche a la mañana puedan sobresalir“.

Héctor Pinto quiere ver el resurgir de Ignacio Vásquez en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

El 2025 de Ignacio Vásquez en Universidad de Chile

Durante la última temporada, el oriundo de San Bernardo disputó una totalidad de 19 compromisos con la camiseta azul. En ellos, marcó tres goles y aportó con dos asistencias.

Cabe consignar que Universidad de Chile aún no oficializa su renovación. Su contrato termina a la brevedad y pese a existir negociaciones, no se ha confirmado su continuidad.

En resumen: