Como lo anticipó BOLAVIP, el nuevo entrenador de Universidad de Chile, Francisco Paqui Meneghini, citó a todos los juveniles capaces de cumplir con la regla del sub 21.

Esto quiere decir, los canteranos que están actualmente jugando en las divisiones inferiores más los jóvenes que salieron a préstamo este 2025.

Considerando que la U perdió a tres centodelanteros: Lucas Di Yorio, Rodrigo Contreras y Nicolás Guerra, y ante la ausencia de refuerzos, hay expectación por saber cuáles son los atacantes que se presentarán este viernes 2 de enero.

Los noveles atacantes que deberán comparecer ante el entrenador Paqui Meneghini son los sub 17 Andrés Bolaño y Jhon Cortés.

Además de los sub 21 Salvador Negrete, Ignacio Vásquez, Benjamín Aravena y Martín Espinoza.

Salvador Negrete vuelve del préstamo en Puerto Montt.

Este último es el mismo jugador que debutó con Gustavo Álvarez en la Copa Chile marcando el gol del empate para la U.

El “Sello Paqui” con los Delanteros Jóvenes

Movilidad constante: A diferencia de Gustavo Álvarez, que a veces usaba un “9” más estático, Meneghini prefiere atacantes que se muevan por todo el frente. No quiere un poste, quiere un velocista.

Extremos que pisan el área: Para Meneghini, los punteros son delanteros. Ignacio Vásquez encaja perfecto aquí, ya que el DT suele pedirles que cierren la jugada como un segundo "9".

¿Cómo encajaría Nacho Vásquez en los esquemas de Paqui?

Opción A: Como Extremo Izquierdo (El “Winger” de Meneghini)

En el 4-3-3 clásico de Meneghini, los extremos no solo están para tirar centros; son prácticamente delanteros que parten desde la banda hacia adentro.

Ventajas: Aprovecha su velocidad y el uno contra uno para encarar al lateral rival y quedar de frente al arco con su pierna hábil (derecha).

El rol: Sería el equivalente a lo que hacía Alexis Sánchez en sus inicios: desborde, diagonal y remate.

Riesgo: Si el equipo no tiene la posesión, el "Nacho" sufre haciendo el retroceso defensivo, algo que el Paqui exige al 100%.

Opción B: Como Volante Creativo o “10” (El Enlace)

Si Meneghini decide usar un 4-2-1-3 o un 3-4-1-2, Vásquez podría jugar libre detrás de los dos puntas.