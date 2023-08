Pese a los malos momentos que vive Universidad de Chile, algunos de sus futbolistas continúan siendo seguidos por otros mercados.

Pero en esta oportunidad no es por Darío Osorio ni por Lucas Assadi, si no por Emmanuel Ojeda, quien es pretendido desde su país, en específico por Unión de Santa Fe, cuadro argentino y que es dirigido por Cristián Kily González, según reporta Radio Uno de Santa Fe.

El estratega conoce muy bien al mediocampista azul, quien pese a no pasar por un buen momento, a lo menos, es opción siempre de emigrar, debido a que cuenta con contrato vigente con los universitarios, quien incluso, no vería con malos ojos volver a trabajar con el ex seleccionado argentino donde además, hubo llamado de parte de González hacia Chile, según cuenta el reporte.

El Kily, conoce muy bien al 5 de la U de su anterior paso por Rosario Central y es más, desde el otro lado de la cordillera se señala que es una expresa petición del entrenador de poder volver a contar con Emma entre sus filas y que incluso, la dirigencia del cuadro del Tate, habría realizado una oferta de préstamo a la U.

Ojeda en Rosario Central (Archivo)

El futbolista tiene vínculo con la U hasta junio del año 2025. Vale mencionar que si un equipo chileno logra desprenderse de un jugador con el libro de pases ya cerrado y la transacción es igual o superior a 250 mil dólares, puede dar aviso a la ANFP y traer un futbolista en su reemplazo.