Cuatro derrotas consecutivas, en las cuales han encajado once goles en contra tienen complicada a la Universidad de Chile, quienes cada vez más, se alejan de los puestos de avanzada en el Campeonato Nacional.

Ya nadie habla que la U de Mauricio Pellegrino es una de las mejores defensas, con menos goles concedidos en su portería y que solo se deben preocupar de anotar el primer gol, porque es difícil que les anoten. El escenario cambió.

Por este motivo, es que en la dirigencia universitaria ya no están tan convencidos de renovar a los zagueros azules, en específico a Luis Casanova y a Nery Domínguez, situación que tendrá que ir revisándose en las próximas semanas.

La situación del actual capitán pareciera ser la más compleja. Una baja en su rendimiento y si bien, ya han comenzado a conversar con su agente, aún el eventual acuerdo se ve lejano, básicamente por aspectos económicos, que, ligado a sus últimas presentaciones, muestran lo distante que está el tema.

Caso un tanto similar al del ex Racing, ya que si bien aún no han habido conversaciones con él ni sus cercanos, la dirigencia no estaría tan convencida de su continuidad para la próxima temporada en el CDA, pese a que se reconoce como un buen elemento en la interna del plantel.

Nery Domínguez tiene el deseo intacto de seguir en la U (Photosport)

Muy distinto es el caso de Matías Zaldivia, quien está próximo a renovar con la tienda estudiantil y de no mediar una hecatombe, seguirá siendo el central líder de la zaga azul.