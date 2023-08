La Universidad de Chile está inmerso en un fuerte crisis deportiva en el presente Campeonato Nacional. Y es que los azules acumulan cinco partidos sin saber de victorias, resultados que lo mantienen en la octava posición con 30 puntos.

Los hinchas comienzan a perder la paciencia con Mauricio Pellegrino, DT del Romántico Viajero, pero el propio entrenador salió al paso de las críticas de los simpatizantes de la U y les dejó en claro que el único responsable no era él y defendió el trabajo que ha realizado durante su estadía en el fútbol chileno.

Fue en el programa ESPN F90 Chile que el panel comenzó a debatir sobre una posible salida del ex adiestrador de Vélez Sarsfield y ahí Marcelo Barticciotto llamó la atención de los televidentes por su opinión sobre este tema.

“El presente no lo avala. Hace cinco fechas había quedado puntero y había sacado unos puntos muy aceptables. Acá hay rendimientos individuales que no son acordes a los que son los futbolistas que tiene la U, hay partidos que los ha perdido que no los ha merecido perder, si bien no logró un gran funcionamiento y no le encontró la vuelta al equipo”, comenzó diciendo el reconocido comentarista deportivo.

Agregando que “se está hablando que si pierde o empata con Calera hay que echarlo y lo cierto es que para mí sería una locura y sería la peor decisión que puede tomar la U”.

Pellegrino no levanta cabeza en el presente Campeonato Nacional | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

“Si lo echan quiere decir que hay cero convicción de parte de los dirigentes de entender que podrían salir a hablar dándole el respaldo, sería bueno que salgan a hablar públicamente”, cerró.

¿CUÁNDO ES EL PRÓXIMO PARTIDO DE LA U?

El elenco estudiantil enfrentará este viernes 25 de agosto a las 18:00 horas a Unión La Calera, en el estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar.