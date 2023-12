Hace algunas semanas, los hinchas de Universidad de Chile lucían emocionados y sacaban pecho por ver a Emanuel Noir demostrando su amor por los azules, luciendo ropa y recibiendo regalos de la propia institución, previo a un concierto que dio en Santiago.

Sin embargo, en el último tiempo, no le ha ido para nada bien al vocalista de Ke Personajes, pero no precisamente en el aspecto musical, donde gozan de gran popularidad tanto en Argentina, como en nuestro país.

El líder de la banda, que se transformó en un seguidor más de la U, se vio envuelto en un episodio bastante complejo durante el último sábado. Según cuenta “El Ejército de LAM”, en X, a eso de las 20 horas, Noir protagonizó un suceso bastante especial, donde la policía argentina tuvo que intervenir.

Emanuel Noir es detenido en Argentina

Según cuenta el medio, en la avenida Paysandú, en Concepción del Uruguay y si bien, no queda claro cómo se inició, el reporte señala que otros testigos indicaron que iba conduciendo, hubo un roce de tránsito, lo tocaron de atrás otro auto que no frenó a tiempo. Parece que fue mínimo, su camioneta no habría tenido consecuencias, pero que el artista, no se bajó de manera muy amigable.

Según se señala, Noir se bajó a lo matón y se colocó una manopla para agredir al otro hombre. Lo llamativo es que el encarado, también bajó de su automóvil y se defendió a lo guapo y usando sus cualidades, le dio un golpe de puño al cantante dejándolo tendido en la calle.

Por si fuera poco y pese al estado en que lo dejó, el hombre trataba de calmarlo diciéndole que no pase a mayores el tema. Fue en ese instante en que llegó la policía y decidieron llevarse detenido a Noir.

No es el primer suceso en el cual el cantante de Ke Personajes se ve envuelto en algo similar, ya que hace un par de semanas, intentó agredir a dos aficionados, quienes intentaron fotografiarlo, algo que el artista no tomó de muy buena manera.

¿En qué momentos Emanuel Noir ha mostrado su amor por la U?

En la pasada Fiebre del Memo del 2 de septiembre en el Club Hípico, el artista a la pasada le respondió a una periodista “Aguante la U“. Luego, recibió indumentaria de parte de un hincha, mientras celebró su cumpleaños también se lució con un short de los azules y el pasado 27 de noviembre previo a una presentación en Santiago, fue el propio club quien les hizo llegar a todos los integrantes, algunos accesorios bastante especiales de la institución.