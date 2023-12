Ex Universidad de Chile se alista para ponerse el buzo de Colo Colo en el 2024

Tras la salida de Gustavo Quinteros del banco de Colo Colo, en el Estadio Monumental ya trabajan buscando a su nuevo entrenador, pensando en los desafíos para la temporada 2024.

La tarea no es fácil y si bien ya se habla que los albos irían con todo por el técnico de Huachipato, Gustavo Álvarez, otros nombres han ido asomando en la palestra y que perfectamente podrían venir a Macul.

El último nombre que comenzará a sonar es el del uruguayo Jorge Bava, de 42 años y que el sábado último alcanzó la gloria logrando el título con el Liverpool tras vencer en la final a Peñarol por la cuenta mínima, obteniendo así la primera estrella para la institución.

Ex Universidad de Chile en la mira de Colo Colo

Pues bien, el ayudante técnico de Bava es un conocido de nuestro medio, el ex defensor Mauricio Victorino, quien a sus 41 años tras dejar el fútbol, ya da sus primeros pasos en el rubro de dirección técnica.

El ex Universidad de Chile incluso, se calzó una medalla de campeón con el elenco charrúa y tras este campeonato, es muy probable que asomen interesados, no solo en su país, si no que en el extranjero.

Y fue el periodista Luis Marambio, quien señaló en su cuenta en X, que en la dirigencia alba comenzarán a observar a Jorge Bava, quien se reitera, cuenta con el “León de Montevideo” en su cuerpo técnico.

“Blanco y Negro quiere a Gabriel Milito, pero creo que desde hoy tomará fuerza entre los nueve votos del Directorio el nombre de Jorge Bava, campeón con Liverpool…”, publicó el comunicador.

Victorino durante la premiación del título del Liverpool de Uruguay (Archivo)

¿Cuántos años estuvo Mauricio Victorino en Universidad de Chile?

Llegó a mediados de 2009 y tras unas horas en Chile, de inmediato saltó a la cancha para enfrentar a Deportivo Cali por Copa Sudamericana, en cotejo disputado en el Estadio Nacional.

Pieza clave en el equipo que el año 2010 alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores con Gerardo Pelusso en la banca de Universidad de Chile y tras el mundial de Sudáfrica, su nivel decayó y marchó a Brasil en enero de 2011, cuando comenzaba el proceso exitoso de Jorge Sampaoli.

Victorino, fue clave en la campaña azul en la Copa Libertadores del 2010 (Archivo)

¿Cuáles fueron sus logros con la selección uruguaya?

Fue convocado por el entrenador Óscar Washington Tabárez para el Mundial de Sudáfrica 2010 y si bien su nominación respondió más a la envergadura del plantel, terminó siendo titular en el elenco charrúa que se adjudicó en cuarto puesto en esa Copa del Mundo.

Un año más tarde, se coronó campeón con la Celeste de la Copa América disputada en Argentina.