La Universidad de Chile Femenino atraviesa un gran momento en el Campeonato Femenino SQM 2023. Las dirigidas por Nicolás Bravo son las actuales líderes del torneo y siguen invictas tras su agónica victoria ante Santiago Morning en el estadio Modelo de Pudahuel.

Una de los puntales de los últimos años en Las Leonas es la volante Bárbara Sánchez, quien llegó desde Venezuela con una maleta llena de sueños y rápidamente se ha transformado en una de las mejores jugadoras extranjeras que ha pisado territorio nacional en el último tiempo.

Sánchez siempre destaca en los partidos ante Colo Colo | Foto: Photosport

En conversación con el sitio Prensa Fútbol, la “Chama”, como le apodan, habló sobre el cariño de la hinchada azul y de la gran cantidad de goles que le ha convertido a Colo Colo en el Clásico Femenino.

“Es un orgullo cuando me comparan con Diego Rivarola como jugadores que marcan diferencia en los clásicos a favor de la ‘U’. Este 2023 me ha venido bien. Gracias a Dios me han salido goles en momentos importantes como lo fue ante Colo Colo. Esta fecha no pude marcar, pero estoy feliz con que las compañeras que lo hagan”, apuntó.

Luego, tuvo palabras para la tan ansiada firma de su contrato hasta fines de 2024. “Era sueño de niña poder tener un contrato profesional dentro del fútbol. No estaba tan avanzado en los años 2000. Con 32 años firmé mi primer contrato. Con la ‘U’ cumplí el sueño. Hay clubes que están a años luz para que las jugadoras pueden tener contrato y no solo cuatro clubes. Todas merecen tener lo mismo que yo. Actualmente eso no debería pasar”, remarcó.

Por último, la mediocampista llanera dejó en claro cuáles son los objetivos en la U. “Más que quedar como goleadora de la ‘U’, lo importante es poder clasificar a la Copa Libertadores. Es uno de nuestros principales objetivos al igual que salir campeones del torneo acá”, sentenció.