El Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile es el partido más esperado del fútbol chileno, no solo por la histórica rivalidad entre ambos equipos, sino también por la pasión que despierta en miles de hinchas.

Tras las primeras cuatro fechas de la Liga de Primera 2026, ambos cuadros llegan con presentaciones dispares. El Cacique busca su cuarto triunfo consecutivo para instalarse en la parte alta de la tabla, mientras que la U aún no logra ganar y apunta a dejar atrás las críticas y comenzar a sumar de a tres.

Para los jugadores, este tipo de partidos representa un desafío extra. Más allá de la estrategia y el rendimiento colectivo, cada jugada puede definir el ánimo de la hinchada y marcar el rumbo de la temporada, lo que aumenta la presión sobre los futbolistas.

Colo Colo y la U se verán las caras este domingo en el Estadio Monumental | FOTO: Pepe Alvujar/Photosport

Bianneider Tamayo ya palpita el Superclásico entre Colo Colo y la U

En ese escenario, el defensor venezolano Bianneider Tamayo, quien no ha sumado minutos en el certamen, conversó con la prensa a las afueras del Centro Deportivo Azul (CDA) sobre el trascendental encuentro.

“Hay que disfrutarlo porque sé que será un lindo espectáculo el fin de semana y tratar de ir por los primeros tres puntos”, partió diciendo el exfutbolista del Caracas y Unión Española.

Tamayo también remarcó que “tenemos la sensación y la responsabilidad de que tenemos que ganar porque se nos ha hecho esquivo en las primeras cuatro fechas pero sabemos que tenemos equipo y plantel para competir el domingo“.

En síntesis…