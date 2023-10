Universidad de Chile dio el primer gran golpe en la Copa Libertadores Femenina. Las Leonas debieron batallar más de la cuenta para quedarse con la victoria ante Universitario de Lima por 1-0 en Colombia. El técnico Nicolás Bravo debutaba oficialmente en estas lides como el estratega estelar.

Anteriormente, Bravo estuvo con Carlos Véliz como ayudante y ahora le toca hacerse cargo del equipo. Yaki Vecca aprovechó de anotar el tanto en el 58′ y eso allanó el camino azul. Bolavip Chile en exclusiva dialogó con Bravo tras el compromiso y el técnico de la U mostró emoción por lo vivido en el Metropolitano de Techo en Bogotá.

“Nos sentimos queridos y llegó muchísima gente al estadio. Necesitamos las buenas vibras de todos y vamos a dejar bien puesto el nombre de la U”, esbozó Bravo.

Nico Bravo en diálogo exclusivo con Bolavip en Colombia (Bolavip Chile)

El público de la U estuvo atento a la transmisión y también a las noticias escritas en Bolavip, que está en exclusiva siguiendo al cuadro laico en suelo colombiano. Bravo tras enterarse lo que genera en Chile, la U Femenina sólo tuvo agradecimiento.

“Lo he dicho siempre, soy formado en este club y es algo maravilloso. Es algo que no lo tiene ningún club, es algo nuestro denuestro ADN y no me queda agradecer por el cariño“, sentenció.

Lo importante era ganar

Nico Bravo destaca que la movida táctica de pasar a un sistema 4-3-3 alivianó la carga para quedarse con la victoria ante la U de Lima. El DT de las Leonas de Universidad de Chile retrató las claves de la victoria.

“Destaco la labor defensiva. El segundo tiempo tratamos de darle una vuelta a las ventajas que podíamos generar al cambiar el sistema y, por ahí, con la velocidad de Dani Zamora y con lo profundo que juega en el ataque, lo determinante de Rebeca Fernández y la entrada de ‘Chesca’ Caniguán. Ahí pudimos encontrarnos con situaciones de contra”, dijo.

Para terminara Bravo sentenció que “destaco la labor defensiva de todas nuestras jugadoras. Nos vamos contentos con los tres puntos”.