Universidad de Chile se inclinó por una sorpresiva continuidad en el mercado de fichajes. A pesar de que se especuló sobre su partida en este período, la figura en cuestión se mantendrá en el conjunto laico.

¿De quién se trata? Es uno de los jugadores más longevos del plantel y cumple un rol fundamental, aunque secundario. Ese es el caso de Cristopher Toselli: seguirá vinculado a la escuadra azul.

Así lo confirmó el propio club a través de redes sociales, confirmando que con 37 años tendrá la misión de demostrar toda su jerarquía. Será su cuarta temporada en la institución.

“Cristopher Toselli continuará defendiendo el arco azul y aportando su experiencia y liderazgo al Primer Equipo. ¡Vamos por una gran temporada 2026!”, señaló el comunicado.

De esta manera, se comienzan a disipar las dudas sobre si Universidad de Chile apostará por la contratación de un portero en el libro de pases. Ya tiene a los dos principales asegurados.

Cristopher Toselli renovó su contrato con Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

El 2025 de Cristopher Toselli en Universidad de Chile

Durante la reciente campaña, el otrora seleccionado nacional disputó una totalidad de 11 encuentros con el cuadro azul. En dichos compromisos, recibió 12 goles y mantuvo la valla invicta en dos oportunidades.

Cabe consignar que arribó en 2023 a Universidad de Chile y nunca pudo consolidarse como una pieza titular. Luchará desde atrás para arrebatarle la estelaridad a Gabriel Castellón.

En resumen: