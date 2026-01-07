Universidad de Chile se inclinó por una sorpresiva continuidad en el mercado de fichajes. A pesar de que se especuló sobre su partida en este período, la figura en cuestión se mantendrá en el conjunto laico.
¿De quién se trata? Es uno de los jugadores más longevos del plantel y cumple un rol fundamental, aunque secundario. Ese es el caso de Cristopher Toselli: seguirá vinculado a la escuadra azul.
Así lo confirmó el propio club a través de redes sociales, confirmando que con 37 años tendrá la misión de demostrar toda su jerarquía. Será su cuarta temporada en la institución.
“Cristopher Toselli continuará defendiendo el arco azul y aportando su experiencia y liderazgo al Primer Equipo. ¡Vamos por una gran temporada 2026!”, señaló el comunicado.
De esta manera, se comienzan a disipar las dudas sobre si Universidad de Chile apostará por la contratación de un portero en el libro de pases. Ya tiene a los dos principales asegurados.
El 2025 de Cristopher Toselli en Universidad de Chile
Durante la reciente campaña, el otrora seleccionado nacional disputó una totalidad de 11 encuentros con el cuadro azul. En dichos compromisos, recibió 12 goles y mantuvo la valla invicta en dos oportunidades.
Cabe consignar que arribó en 2023 a Universidad de Chile y nunca pudo consolidarse como una pieza titular. Luchará desde atrás para arrebatarle la estelaridad a Gabriel Castellón.
En resumen:
- El rol del portero: El club destacó que su permanencia tiene como objetivo seguir aportando experiencia y liderazgo al Primer Equipo, asumiendo un rol fundamental en la interna del plantel.
- Cierre de contrataciones en el arco: Con esta renovación, la U da señales claras de no buscar más porteros en el libro de pases, manteniendo a sus dos principales piezas para custodiar la valla azul.
- La lucha por el puesto: Toselli continuará compitiendo con Gabriel Castellón, buscando arrebatarle la titularidad que el ex Huachipato ostenta actualmente.