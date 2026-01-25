Universidad de Chile cayó por 3 a 0 ante Universitario de Deportes en Lima, en el marco de la tradicional Noche Crema, duelo que marcó el primer amistoso público de la pretemporada azul. En la antesala del encuentro, Cristopher Toselli conversó con la transmisión oficial de TV Perú, entregando definiciones claras sobre el momento del equipo y los desafíos que se avecinan.

El arquero, que fue titular debido a la lesión de Gabriel Castellón, explicó cómo ha sido la preparación reciente del plantel y las dificultades que enfrentaron en la agenda de partidos. En ese contexto, detalló: “Jugamos a mitad de semana a puertas cerradas contra Santiago Wanderers, y se suspendió el partido ante Racing por los incendios que hubo en nuestro país”, dejando en evidencia que no ha sido una semana sencilla para la planificación.

Toselli traza los desafíos para la U este 2026 (Foto: Photosport)

El experimentado golero también proyectó el estreno de la U en el Campeonato Nacional, donde deberán enfrentar a Audax Italiano. En esa línea, sostuvo que “debutamos contra Audax Italiano, será rival complicado, pero jugamos de local con nuestra gente. Y un partido internacional ayuda a afinar detalles para llegar de la mejor forma al primer partido”, remarcando la utilidad de este amistoso como preparación competitiva.

Sobre el rival de turno en la antesala del encuentro, Toselli mostró respeto por la historia y el presente de Universitario de Deportes, dejando claro que no se trata de un partido más. En sus palabras: “Sabemos que es un equipo grande que tiene afición muy bonita, vimos un poco de los videos de su nuevo esquema, conozco a algunos de sus jugadores y sabemos lo importante que es Universitario en Perú”.

Los objetivos de U. de Chile

Más allá del amistoso, el arquero fue directo al hablar de los objetivos de la temporada con Universidad de Chile. Sin rodeos, manifestó: “Nuestro primer objetivo es ser campeón en Chile, hace mucho tiempo que la U no lo es y por lo grande que es este club estamos necesitados del título, eso va de la mano con volver a la Copa Libertadores”.

Además, Toselli puso sobre la mesa los otros desafíos internacionales que tendrá el equipo en el corto plazo, como la serie ante Palestino. En ese sentido, comentó: “Tenemos la pre Copa Sudamericana con Palestino, pero primero Universitario. Más que aguar la fiesta tenemos que imponernos, ser protagonista, tenemos un técnico nuevo que quiere mostrar su filosofía de juego, y si con eso le aguamos la fiesta, buenísimo”.

De esta forma, el guardameta azul no solo dejó en claro la importancia del partido en Lima, sino que también transmitió ambición, convicción y responsabilidad por lo que representa defender el arco de Universidad de Chile en una temporada donde las expectativas vuelven a ser altas.

DATOS CLAVE

Universidad de Chile perdió 3-0 ante Universitario en la Noche Crema disputada en Lima.

Cristopher Toselli, titular por la lesión de Gabriel Castellón, fijó como gran objetivo volver a ser campeones y clasificar a Libertadores.