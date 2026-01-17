Universidad de Chile se prepara para iniciar la temporada 2026 bajo la dirección de Francisco “Paqui” Meneghini. El primer desafío del año será frente a Racing Club de Avellaneda, duelo que se disputará en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción, escenario donde los azules esperan comenzar el ciclo con el pie derecho.

La U ha trabajado intensamente durante la pretemporada, tanto en el Centro Deportivo Azul como en las instalaciones del Sifup en Pirque, afinando la estrategia y el funcionamiento colectivo. El objetivo es claro: llegar en óptimas condiciones al estreno oficial y marcar desde el inicio el rumbo del equipo.

Sin embargo, a solo un día del debut, el cuerpo técnico recibió una noticia inesperada que ya encendió las alarmas entre los hinchas bullangueros. ¿Qué ocurrió?

Gabriel Castellón se lesiona y no estará disponible ante Racing

Según pudo conocer Bolavip Chile, el arquero Gabriel Castellón sufrió un desgarro en el cuádriceps derecho durante los entrenamientos previos, lesión que lo margina automáticamente del compromiso ante La Academia.

¿Quién será su reemplazante? En su lugar, Meneghini apostará por la experiencia de Cristopher Toselli, quien asumirá la responsabilidad de custodiar la portería azul. Además, habrá que esperar la evolución del arquero titular para saber si podrá estar disponible en la Noche Crema frente a Universitario.

Gabriel Castellón le da un dolor de cabeza a Paqui Meneghini | FOTO: Joel Alonzo/Photosport

Pese al contratiempo, en el Romántico Viajero confían en mantener la competitividad y afrontar el estreno de una exigente temporada con determinación.

En síntesis…

Gabriel Castellón sufrió un desgarro en la antesala del debut de Universidad de Chile en la temporada 2026, por lo que no estará disponible ante Racing Club.