El mercado de fichajes del fútbol sudamericano sigue generando movimientos que también repercuten en nuestro país, especialmente en Universidad de Chile, equipo que continúa afinando su plantel para la temporada 2026 bajo la conducción de Francisco “Paqui” Meneghini.

Uno de los puestos que el DT argentino analizó con especial atención fue el arco. Si bien Gabriel Castellón estuvo casi todo el año como el titular, el nuevo cuerpo técnico había manifestado la intención de sumar un guardameta de jerarquía para competir por el puesto y elevar el nivel de exigencia interna.

En ese contexto, uno de los nombres que estuvo sobre la mesa fue el de Gabriel Arias, arquero chileno-argentino con pasos por Racing Club y la Selección Chilena.

Gabriel Arias es del gusto de Francisco Paqui Meneghini | FOTO: Photosport

Gabriel Arias define su futuro y se aleja definitivamente de la U

No obstante, según informó el periodista trasandino Gonzalo Calvigioni de Estadio 3 de Rosario, el futuro de Arias estaría prácticamente definido fuera del fútbol chileno.

“ATENTOS!!! Gabriel Arias será jugador de Newell’s. Últimos detalles para que hoy se cierre la llegada del arquero”, señaló el comunicador, dando cuenta de un acuerdo inminente con el elenco rosarino.

La noticia no pasa inadvertida en el CDA, considerando que Arias era el arquero que Meneghini había solicitado para pelear el puesto con Castellón de cara al 2026.

Con este escenario, la U deberá seguir explorando otras opciones en el mercado para reforzar la portería, mientras Arias se prepara para un nuevo desafío en el fútbol argentino

En síntesis…

