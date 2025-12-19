Universidad de Chile avanza en los preparativos de su próxima campaña. En la antesala de su participación en la Liga de Primera y la fase preliminar de Copa Sudamericana, el conjunto laico se alista a cerrar un amistoso internacional.

¿Dónde? En el sur del país ante un elenco argentino. Si las autoridades lo permiten, la escuadra universitaria se movilizará para tener un encuentro ante Newell’s Old Boys.

Así lo reveló La Magia Azul, entregando mayores detalles del compromiso. El partido se disputaría en la previa de la travesía a Perú para medirse contra Universitario de Deportes (24/01).

“Está todo listo para que el plantel laico viaje hasta Concepción para enfrentarse a un conocido rival argentino: Newell’s Old Boys, a quienes enfrentaron por última vez en el año 2013 por Copa Libertadores“, señaló la publicación.

Luego, agregó: “¿La fecha? Se están realizando las gestiones para que este encuentro se lleve a cabo el próximo domingo 18 de enero en el Ester Roa Rebolledo“.

Universidad de Chile recibiría a Newell’s Old Boys en Concepción. (Foto: Getty Images)

Universidad de Chile se prepara para 2026

Cabe consignar que los azules se mantienen de vacaciones hasta el 5 de enero. Tras ello, tendrán que reincorporarse a los trabajos en La Cisterna y pensar en sus siguientes desafíos.

A la par, se estima que Universidad de Chile cerrará más duelos. Así lo consignó el sitio mencionado: “Entre el día 15 y el 30 (de enero) está pronosticado agendar los amistosos de verano, antes de partir con la Liga de Primera”.

En resumen: