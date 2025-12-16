Universidad de Chile acelera la búsqueda del reemplazante de Gustavo Álvarez. En tal labor, la escuadra estudiantil tiene el camino despejado para concretar el arribo de un DT codiciado en Sudamérica.

Su nombre: Martín Anselmi. Los dos clubes que lo seguían minuciosamente para sus próximos desafíos, ya determinaron quiénes arribarán a sus respectivas bancas. El entrenador argentino fue descartado.

¿La razón? En primera instancia, Cruzeiro, que lo tenía como candidato para la siguiente temporada, se inclinó por la contratación de Tite. El destacado estratega brasileño asumió la misión en Belo Horizonte.

Y, el otro elenco que lo tuvo en la mira fue Newell’s Old Boys. Sin embargo, el conjunto rosarino decidió cerrar la incorporación de la dupla conformada por Favio Orsi y Sergio Gómez.

De tal manera, Universidad de Chile tendrá que decidir qué hacer. ¿Acelerará las negociaciones por sus servicios o se inclinará por Renato Paiva? El tiempo corre y los azules deben actuar.

Martín Anselmi está en la mira de Universidad de Chile para la próxima temporada. (Foto: Getty Images)

El 2025 de Martín Anselmi: en la mira de Universidad de Chile

Durante la reciente temporada, el director técnico trasandino (40 años) dirigió a Cruz Azul y Porto. En total, disputó 44 compromisos, alcanzando un registro de 24 triunfos, 11 empates y nueve caídas.

Durante su carrera, alzó la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana con Independiente del Valle (2022 y 2023, respectivamente). A su vez, se coronó campeón de la Copa de Ecuador y la Supercopa de Ecuador con el mismo club.

En resumen: