El triunfo por tres tantos a uno de Universidad de Chile ante Universidad Católica, le dio nuevos aires a una escuadra azul que no venía bien y que ahora, sueña con llegar a la Copa Sudamericana del próximo año.

Y uno de los destacados fue el portero azul, Cristopher Toselli, quien pese a los hostigamientos desde la tribuna de parte de los aficionados cruzados, tomó un lugar de liderazgo en los estudiantiles y ante su ex club, no fue la excepción.

Bolavip Chile conversó con Cristián Castañeda y tuvo palabras, sobre todo para la charla en que se vio al entretubos de la U, motivar a sus compañeros previo al partido y que ya genera reacciones en el mundo azul.

Para el Scooby, lo que hizo el arquero, es normal en un tipo de la talla y trayectoria del ex mundialista juvenil y adulto. Son palabras de un deportista creíble.

“Eso es lo que se pide. Bien Toselli, por algo ha jugado en los equipos en que ha estado, no es cualquier aparecido. Es un chico creíble, profesional, caballero, vive el fútbol y eso le da respaldo. Sus palabras en un momento así, tienen asidero”, afirmó Castañeda.

“Terminar invicto los clásicos es algo no menor”

Sobre el partido mismo, el ex mundialista en Francia 1998, aseveró que la U “ganó bien. Les hacía falta un triunfo así, ojalá no decaigan y les sirva como incentivo para cerrar bien un mal año, mejor que el anterior, pero puede ser con alguna sorpresa. La U tiene mucho qué decir y será importante. Sin embargo, más que por el campeonato, si no por la U misma, lo importante es terminar bien en estos tres partidos“, confesó el ex lateral.

Finalmente, valoró el hecho de no haber perdido ni ante Colo Colo ni ante Universidad Católica. “Haber terminado invicto en los clásicos este año, es algo no menor. Me doy satisfecho para el equipo que tenemos”, cerró Castañeda.

La arenga de Toselli previo a saltar a la cancha (Captura)

¿Cuándo vuelve a jugar la U por el Campeonato Nacional?

Los azules, saltarán a la cancha nuevamente por los puntos el viernes 24 de noviembre, cuando reciban a Coquimbo Unido en el Estadio Santa Laura a las 18 horas, por la antepenúltima fecha del Campeonato Nacional.