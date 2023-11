Uno que vivió un partido muy especial, fue el entretubos de Universidad de Chile, Cristopher Toselli, quien por primera vez disputaba un Clásico Universitario ante la escuadra que lo vio nacer.

Y pese a las pifias y cánticos por parte de la fanaticada de Universidad Católica, el golero se mantuvo estoico frente a un clima hostil, que bajo ninguna circunstancia gatilló en el desempeño de los azules, quienes se quedaron con el partido.

Es por eso que lejos de lo que pasaba en las tribunas del Estadio Santa Laura, Toselli mantenía su concentración y convicción de lo que había que hacer para que su equipo se quedase con la victoria y al menos, así se pudo vislumbrar en las cámaras de la transmisión oficial.

“No especulemos, vamos a buscarlos”

TNT Sports publicó una imagen que captaron sus cámaras en el túnel antes de ingresar a la cancha, en donde se puede apreciar como el portero Toselli tomó la voz de mando y sin titubeos, pidió no especular y salir a buscar a la UC.

“No especulemos en los primeros minutos muchachos, no especulemos. Vamos a buscarlos. Lea (Fernández), no especulemos, vamos a buscarlos lo primeros 15 minutos, dale”, afirmó el ex seleccionado chileno.

Una ratificación más, que Cristopher Toselli si tiene que manifestar su trayectoria y experiencia, no duda en poner ante sus compañeros los 35 años de edad que tiene en pos del equipo. Este sábado, no fue la excepción.

¿Cuándo vuelve a jugar la U por el Campeonato Nacional?

Los azules, saltarán a la cancha nuevamente por los puntos el viernes 24 de noviembre, cuando reciban a Coquimbo Unido en el Estadio Santa Laura a las 18 horas, por la antepenúltima fecha del Campeonato Nacional.