Leandro Fernández volvió a jugar por Universidad de Chile en este segundo semestre, pero evidentemente no está al mismo nivel que mostró durante pasajes de la primera rueda del Campeonato Nacional 2023.

Pese a que aún le falta para estar en su óptimo nivel después de varias complicaciones, un ex jugador de Universidad de Chile clama para que le den tiempo para que pueda volver a mostrar su mejor versión.

Se trata de Marcos González, campeón de Copa Sudamericana con los azules quien en diálogo con Bolavip Chile expresó que “Está claro que todavía le falta porque viene saliendo de momentos difíciles, no es llegar y volver. Creo que hay que darle un poquito más de tiempo para que se ponga bien físicamente”.

Fernández quiere volver a deslumbrar al hincha azul. | Foto: Photosport

Lobo del Aire hizo un recuento de la mala suerte del trasandino: “Tuvo un accidente automovilístico en Argentina, llega, se resfría, aparece ese tema raro con el doping. Ha tenido una seguidilla de cosas que no le ha ayudado para nada en lo deportivo y no es sencillo volver de tantas cosas”.

González cree que tiempo y espera es lo mínimo que puede hacer la U: “Han tenido paciencia con tantos jugadores que uno más no sé qué diferencia haría. A Leandro qué se le puede hacer si no es esperarlo, qué otra medida puedes tomar. Acá se necesita de todo el plantel, no solo de un jugador y si por ahí te faltan jugadores lo vas sintiendo porque te quedas sin cambios”, remató.

Universidad de Chile deberá enfrentar a Magallanes este domingo en La Calera con la misión de los tres puntos entre ceja y ceja para no perderle pisada a Cobresal, donde Leandro Fernández buscará encantar nuevamente al fanático azul.