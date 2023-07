Una dolorosa derrota vivió Universidad de Chile en manos de Palestino en la última fecha disputada en el Campeonato Nacional y que provoca la segunda caída en línea de los azules en el certamen.

Indudablemente, las críticas han acaecido contra el equipo que dirige Mauricio Pellegrino y que deja un manto de dudas, sobre para qué está capacitado el equipo universitario.

Bolavip Chile dialogó con el ex central, Marcos González, quien señaló que fue un partido de bajo calibre frente a los árabes y que una jugada terminó desequilibrándolo.

“La verdad es que se espera este tipo de cosas en el último minuto, nadie era claro dominador y una jugada que acertara uno de los dos iba a marcar la diferencia y en este caso fue Palestino”, analizó Lobo del Aire.

Siguiendo en ese tema, González recalcó que “la U por ahí no se creó muchas ocasiones. Fue un partido trabado y una jugada marca la diferencia”, indicó.

Pero para el ex seleccionado chileno, existe un gran ausente en la U y ese es Darío Osorio, siempre relegado a la suplencia y a pocos minutos. “Osorio necesita jugar más, no lo puedo criticar si no lo hago jugar asi de simple. Ese chico necesita jugar más, es mucho el potencial que tiene, pero no le puedes dar 20 o 25 minutos, o teniéndolo todo el tiempo en la banca”, sentenció.

La U no levanta cabeza (Photosport)

Continuando en esa línea, el ex central fue categórico y comentó lo que para él, le parece un tanto extraño. “Para mi, es mucho más que algunos que están jugando y lamentablemente no le dan la chance y cuando se la dan, son unos pocos minutos”, expresó .

Finalmente, reiteró su deseo de ver juntos la dupla de la Joya de Hijuelas junto a Lucas Assadi. “Desde principio de año que quiero ver a Osorio y Assadi juntos y no los he podido ver. Son los jugadores más rápidos que hay en cancha, pero nunca están juntos y siempre separados. No se cuál será la idea, no entiendo nada”, concluyó González.