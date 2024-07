En una verdadera interrogante se ha convertido el futuro de Marcelo Morales en Universidad de Chile, donde si bien aún tiene contrato vigente con los azules, lo cierto es que no hay acuerdo con la dirigencia por una renovación y su futuro se ve cada vez más lejos en el CDA.

En esa línea, muchos históricos han reaccionado, entre quienes se molestan porque el Shelo no se decide y otros que sin duda sostienen que hay que estar en el lado del futbolista. Así lo hizo el ex central Marcos González, quien de inmediato apoyó al zurdo.

“Era mejor que se quedara, pero acá siempre hay que ponerse del lado del jugador. Quizás la oferta no era lo que él esperaba y quizás quería algo mejor y acá en la U no se le dio, nomás”, sostuvo Lobo del Aire para BOLAVIP CHILE.

Siguiendo en aquello, añadió “yo creo que siempre hay que escuchar las dos partes. Está claro, quizás habían propuestas que no estaban de acuerdo para un lado ni para el otro. No es culpa de nadie, si no puntos de vista distintos, aspiraciones distintas y no se llegó a un acuerdo”, afirmó.

El Shelo Morales en acción (Photosport)

González opina sobre Toño Díaz e Ignacio Vásquez

También tuvo palabras para el nuevo refuerzo Antonio Díaz y por el canterano, Ignacio Vásquez. Del ex O’Higgins dijo que es una buena incorporación y la tranquilidad plena que Gustavo Álvarez le sabe sacar rendimiento a los jugadores.

“Sí, buen nombre. El entrenador que tiene la U potencia a los jugadores que vienen como refuerzos, los potencia. No tengo dudas en eso”, enfatizó el ex seleccionado chileno.

Finalmente, sobre la irrupción del Nacho Vásquez dijo estar contento y que “a todos los canteranos siempre hay que dar minutos, partidos. Si eso es lo normal”, así cerró Marcos González.

