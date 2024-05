Universidad de Chile empató 2-2 con un aguerrido Deportes Iquique afianzándose en lo más alto de la tabla de posiciones. Más allá del rendimiento del equipo de Gustavo Álvarez, hubo voces que criticaron a la U por no ganar.

BOLAVIP conversa con Marcos González, el que no está de acuerdo con los que le piden cosas extras al cuadro universitario. “Para mí, a la U no le falta nada, está bien así”, afirma de entrada.

Agregando que “los que hablan no miran hacia atrás, no entienden cómo sufríamos todos esos años, ahora estamos punteros, invictos y ¿se quejan? no entiendo”.

El ganador de la Copa Sudamericana reitera que “se quejan de llenos, para mí la U está espectacular, y te digo más este equipo es el mejor en muchos años, y se están quejando”.

Respecto a la dupla de Luciano Pons y Cristián Palacios que jugó varios minutos en el Ester Roa, González cree que es transitoria y existió por “la necesidad de dar vuelta el resultado lo hizo salir de lo que venía haciendo, por ejemplo tiró al Chorri más a una orilla, pero fue la necesidad”.

Marcos González molesto con los críticos de la U de Gustavo Álvarez.

Respecto de lo que viene para la U, el Lobo del Aire cree que “todos los partidos van a ser difíciles, la U empató con todos los escoltas, son encuentros complicados”.

La nominación del capitán de la U

Marcos González cree que “es una nómina amplia, ahora hay que ver quiénes llegarán a los 23 finales, me parece que igual ya los tiene decididos, y el llamado de Marcelo Díaz me gustó mucho, claro”.