Suman y siguen las críticas hacia el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino tras la dura eliminación de la Universidad de Chile de la Copa Chile a manos de O’Higgins de Rancagua.

Si bien los azules tuvieron varias oportunidades de abrir el marcador, todo se definió en la tanda de penaltis, donde el ariete Nicolás Guerra malogró un decisivo penal, situación que desató la furia de los hinchas del Romántico Viajero.

Guerra fue uno de los más criticados por la parcialidad azul | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Uno que no quedó para nada conforme con lo mostrado por el elenco universitario en el estadio Santa Laura fue Marcos González, campeón con la U de la Copa Sudamericana, quien en conversación con Bolavip dio a conocer su malestar.

“Lamentable, una lamentable situación. Se prolongan los años de sufrimiento”, aseveró el ex zaguero central.

“Nuestros refuerzos extranjeros deberían marcar una mayor tendencia en el equipo, me refiero partiendo desde todo extranjero que tu traes. Si tú traes un jugador extranjero, tiene que ser mejor que el chileno”, agregó Lobo del Aire.

Para finalizar, el jugador con una dilatada trayectoria en el fútbol chileno remarcó que “el tener un equipo tan grande como la U y no sacarle el provecho no parte desde los jugadores sino parte desde quienes lo dirigen a este equipo, me refiero a Pellegrino que él es el responsable”.