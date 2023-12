Tras el término de la temporada 2023, Universidad de Chile decidió que Mauricio Pellegrino no sería más el técnico de los azules y desde ese mismo instante, comenzó la búsqueda del nuevo entrenador.

Para nadie, es un misterio que en la tienda universitaria el candidato principal para calzarse el buzo de la U es el argentino, Gustavo Álvarez, actual estratega de Huachipato y con quienes vienen de coronarse campeón del balompié nacional.

Sin embargo, en la dirigencia laica miran otros nombres, en caso que la opción del trasandino se caiga, para resolver cuanto antes el tema y definir quien será el entrenador de la U durante la temporada 2024.

Sin embargo, no solo existen nombres que la dirigencia tiene apuntado, si no que también llegan carpetas y currículum de diversos entrenadores, algunos de ellos, bastante especiales y que ven a la U como una buena opción.

El nombre rimbombante que se ofrece como DT para la U

Hace algunos días, Bolavip Chile informaba que el mismísimo Washington Sebastián Abreu envió su CV al Centro Deportivo Azul tras dirigir a la Universidad César Vallejo de Perú.

Sin embargo, no es el único nombre que ha llegado a las dependencias de Avenida El Parrón 0939, si no también, de un ex campeón del Mundo con Francia y que ahora es entrenador.

Se trata nada más ni nada menos que de David Trezeguet. Así es, el ex delantero galo de 46 años, comienza a hacer sus primeras armas como entrenador y al conocer que la U busca técnico, no lo pensó dos veces y envió sus archivos.

Hace algunos meses, el ex delantero franco-argentino declaraba que “Si no cierro esas dos o tres cosas que podrían aparecer en Europa, tengo como idea volver a la Argentina en septiembre y darme la posibilidad de poder dirigir. Me gusta, me llama la atención. Hay que formar, enseñar”, reveló hace algún tiempo Trezeguet a ESPN.

Un nombre especial, que no ha dirigido, pero tiene la intención por liderar un plantel y como él mismo lo manifestó, su intención es hacerlo en Argentina o por qué no, en este continente.

Trezeguet se apunta como futuro DT y se ofreció a la U (Getty Images)

¿Cuándo jugó David Trezeguet jugó en River Plate?

Fue en la temporada 2012 cuando llegó a defender los colores de River Plate, mientras el millonario estaba en segunda división y fue un valor fundamental en el rápido ascenso.

En la tienda de Núñez estuvo hasta el año 2013, pero con la satisfacción de haber recuperado al equipo del cual, se declara hincha fanático.