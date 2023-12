Reacciones varias ha generado las palabras de Arturo Vidal en relación a Eduardo Vargas y la poca iniciativa que ha tenido la dirigencia de Universidad de Chile para ir a buscar a Turbomán y sea refuerzo de los azules.

En la ocasión, el King señaló que “no se la juegan, es lo que pasa en la U. Teniendo al Edu (Vargas) para llevarlo, darle cariño, un jugador que los sacó campeón de la Copa Sudamericana y no van por él. Es una locura“, sentenció el seleccionado chileno.

Algo, que indudablemente generó algo de ruído en el mundo azul y uno de ellos, fue el comentarista del programa La Magia Azul, Héctor Tito Awad, quien en conversación con Bolavip Chile, primero se refirió que antes de traer a un jugador como Vargas, es necesario saber el aspecto económico.

“Yo creo que a cualquiera le gustaría tener a Eduardo Vargas en el equipo, pero hay veces que hay que echarse para atrás y no poner las lucas, porque las lucas son las que valen”, afirmó Awad.

Vargas, celebrando su último gol por la U (Archivo)

Tito Awad le responde a Arturo Vidal

Sobre las palabras de Arturo Vidal, el panelista del Show de Goles, enfatizó que el atacante es un buen jugador, pero que bajo ningún concepto, lo ve como una especie de salvador para los azules.

“No creo que Eduardo Vargas sea el salvador de la U, es un gran jugador y el mejor de la Copa Sudamericana”, fue lo segundo que apuntó el reconocido comunicador.

Siguiendo en esa línea, el periodista confirmó que Marcelo Díaz viene en una condición económica muy favorable para el club y es algo que el oriundo de Renca, debiese replicar.

“Reconozco que es un gran jugador, pero si hay que pagar dos o tres millones de dólares, no se. Marcelo Díaz viene casi gratis a la U, entonces si Eduardo Vargas quisiera venir dentro del presupuesto, bienvenido sea”, apuntó el comentarista.

Sin embargo, para el final dejó el mejor manjar, ya que salió al paso de esos dichos de Arturo Vidal. Visiblemente molesto, le mandó un potente recado al ex Colo Colo.

“Pero, no le permito a Arturo Vidal que se meta donde no debe. Él primero que arregle sus problemas y luego se dedique a arreglar los de los demás. No te metas, donde no debes”, concluyó Awad.

¿Cuáles han sido los números de Eduardo Vargas en su estadía en el Atlético Mineiro?

El delantero nacional lleva 128 partidos jugados con la camiseta del ‘Galo’, en la que ha anotado en 24 oportunidades y ha aportado 13 asistencias.