Uno de los partidos más recordados en la historia de la Universidad de Chile en estos 96 añosfue el del 5 de diciembre de 2021 ante Unión La Calera en el Estadio El Teniente de Rancagua, que tuvo como protagonista a Junior Fernandes y su gol agónico que desató la algarabía de los presentes.

Si bien el Romántico Viajero no estaba peleando algún título, como acostumbró el cuadro azul en algún momento, sino que miles de hinchas se agolparon frente a sus televisores a ver un duelo que estuvo cerca de provocar el segundo descenso de la escuadra laica.

Fernandes se transformó en el héroe del partido | FOTO: Photosport

Como cientos de simpatizantes del conjunto bullanguero, Cecilia Pérez, actual vicepresidenta de Azul Azul, también sufrió con dicho encuentro, así lo hizo saber en conversación con La Magia Azul.

“Cuando la U gana la semana que viene se hace rica, cuando la U pierde uno anda mal anímicamente, esa es la sensación del verdadero hincha, eso es lo que diferencia a la hinchada de la U que es la más linda del mundo”, dijo la ex Ministra de Deporte.

“Yo me acuerdo cuando en el partido que estuvimos a minutos del descenso, me acuerdo haber estado en mi casa y yo era Ministra en ese momento y vi el partido desde el llanto y la pena cuando íbamos al descenso, al llanto de la alegría cuando nos salvamos, y al llanto de rabia porque sentir que no nos merecíamos estar en esa situación”, añadió.

“En la U tenemos sangre muy azul que corre por las venas y cuando sentimos algo injusto hacia el hincha, hacia la institución, uno tiene que levantar la voz con fuerza”, remató la dirigente azul.