Universidad de Chile abrochó la llegada del delantero Maximiliano Guerrero, el cual se unirá al plantel del Romántico Viajero cuando empiece la pretemporada con el nuevo director técnico.

Y es que el gran nivel mostrado por el futbolista de 23 años hicieron que el gerente deportivo Manuel Mayo y compañía se decantaran por fichar al incisivo extremo.

Recordar que el atacante tuvo un breve paso por las divisiones menores del Bulla, pero al no tener una oportunidad partió al cuadro papayero, donde resaltó en la última temporada.

Guerrero ya tuvo su debut oficial con la camiseta de la Roja Adulta | FOTO: Andres Pina/Photosport

PERSONAS LIGADAS A LA U LE LEVANTAN EL PULGAR A LA LLEGADA DE MAXI GUERRERO

En noviembre de 2023 ya varias personas ligadas al club universitario alababan este posible fichaje, y así lo hacían saber a través de las distintas entrevistas dadas a Bolavip Chile.

“Es un buen jugador y esto te demuestra que los encargados de divisiones inferiores tienen muy mala visión, pierden mucho tiempo, y muchas veces la inversión de técnicos en clubes en el fútbol joven no se condice con lo que aportan y se le escapan jugadores”, señalaba José Pepe Ormazabal, relator de Deportes Agricultura.

“Guerrero me gustó harto, fíjate. Es un jugador súper interesante y encontré que tiene un gran nivel…Es determinante y es un futbolista muy interesante, me agradó su juego”, manifestó Francisco Las Heras, ex jugador del recordado Ballet Azul.

“Yo creo que Maxi Guerrero es lo que le está faltando a la U”, indicó en su momento Horacio “Carepato” Rivas, ex defensor azul.

Los números de Maximiliano Guerrero en Deportes La Serena

En el último torneo de la Primera B, el oriundo de La Serena disputó 23 compromisos, donde convirtió tres goles y dio cinco asistencias.