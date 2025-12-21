Horas claves vive Universidad de Chile porque en el segundo piso del Centro Deportivo Azul, se define quién será el reemplazante de Gustavo Álvarez, el que dejará de ser el DT de la U por mutuo acuerdo.

Los candidatos son dos: Renato Paiva y Paqui Meneghini. Postulantes opuestos, donde el portugués tiene una trayectoria internacional y el DT argentino que hizo sus primeras armas en el staff de Marcelo Bielsa, viene de clasificar a la Copa Libertadores a O’Higgins.

BOLAVIP conversa con el estratega bicampeón con la U en 1999-2000, César Vaccia el que afirma que los dirigentes azules tienen un problema a la hora de definir.

“Bueno, es una pregunta interpretativa, porque no tengo, digamos yo, una herramienta que me permita evaluar si es por resultados y pon connotación internacional, y si esas son las dos opciones, Paiva tiene más experiencia, un tipo digamos que tiene más mundo, va a tener seguramente mucho más manejo del camarín”, asegura el DT.

Vaccia además agrega que “Paqui es un tipo joven, que tiene cierto protagonismo y le ha ido bien en líneas generales y el punto que podría dar a su favor, es que conoce el medio”.

Renato Paiva es el candidato número uno para ser el DT de la U.

Igualmente reconoce que “yo no podría decir quién me gusta, este me gusta o este otro. Yo no lo conozco a Paiva solamente por referencia y a Paqui solamente por referencia también, porque yo nunca tuve una ligación con él, salvo cuando él era administrativo de Bielsa, nunca lo vi como entrenador”.

Don César afirma que “así que este problema es de los dirigentes, que ellos vean, digamos, qué es lo mejor para la U”.

Vaccia para el final cierra todo con el siguiente razonamiento: “Si sólo son dos opciones, como para resumen, para resumen sería, si es por resultados internacionales y por presencia, debería ser Paiva, pero por conocimiento del mercado chileno, Paqui, si es que son las dos alternativas”.