Universidad de Chile dejó escapar en los últimos minutos un punto de oro ante Cobresal en el norte, unidad que le permitía llega con esperanzas a la fecha final y seguir soñando con la Copa Sudamericana.

Con la derrota hora depende de varios factores para que esto ocurra y en ese sentido el entrenador azul Mauricio Pellegrino, pese a sentirse conforme con el rendimiento de su equipo, no escondió su tristeza por llevarse cero punto en su viaje a El Salvador.

“Sin duda me siento decepcionado, queremos lo mejor y lo hemos visto en el campo, la actitud del equipo, es una pena no irnos con algo y hay que jugar la última fecha con todo, ojalá ganar y después ya veremos”, indicó.

Respecto al encuentro, el estratega aseguró que “Cobresal tiene un nivel altísimo de conversión en relación a las ocasiones de gol que se genera y por algo está peleando el título, debimos tener firmeza en algunos momentos y es el detalle que nos faltó para ir por más”.

La U luchó, pero se fue con las manos vacías.

La mejoría de Universidad de Chile según Mauricio Pellegrino

El DT de los azules es de la idea de que su equipo ha evolucionado positivamente en el tramo final del campeonato, pero está de acuerdo que no se ha reflejado en puntos.

“Hemos tenido una mejoría en las últimas jornadas más allá de que tuvimos resultados negativos, es una pena por la gente, la gente que vino hoy, por mis jugadores que corrieron mucho, ha sido una tónica del año, nos castigan mucho los errores”, explicó.

Para el final, Pellegrino se refirió a la presión por alcanzar algún logro en el banco de la U.

“Nunca he sentido una presión más que estar en esta institución, que conlleva mucha responsabilidad, del club no he sentido ninguna presión, me han dado la oportunidad de estar acá”, cerró.