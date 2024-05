Universidad de Chile tiene serios problemas en la formación que enfrentará a Unión La Calera. En la previa al duelo, Gustavo Álvarez aún no encuentra al lateral izquierdo: Marcelo Morales está suspendido y José Castro sigue en duda. Ello posiciona a Ignacio Tapia a ser el reemplazante por dicha banda, lo que no le gustó mucho a César Vaccia.

El histórico DT de la U habló con Bolavip Chile y manifestó su deseo de que el zaguero zurdo no cumpla el rol de lateral. ¿La razón? No cree que sea un futbolista deficiente, pero sí considera que hay jugadores más veloces. Para él, ello es clave en dicha zona.

“Creo que Tapia es buen jugador, pero no es rápido. No creo que sea una buena alternativa. Me parece más para Renato (Cordero) o el chico (David) Retamal, son más veloces”, comenzó asegurando Vaccia.

“Si juega con línea de tres es menos complicado, porque ahí pone una especie de ’10’ en el lateral, que puede ser Matías Sepúlveda y hacer entrar a (Israel) Poblete. Pero bueno, los especialistas son Morales y Castro, por lo que habrá que improvisar. El equipo está jugando bien, así que se hace más fácil”, advirtió.

Universidad de Chile espera por José Castro

A pesar de que José Castro no entrenó con normalidad este miércoles, su presencia ante La Calera no está descartada. El cuerpo médico sigue analizando la posible estadía en la titularidad del canterano de 22 años. En caso de ser estelar, será la primera en la temporada.

En tanto, Ignacio Tapia aguarda. Puede ser utilizado como stopper por izquierda o como lateral. Ello deberá ser determinado por Gustavo Álvarez, que nuevamente puede sorprender con una modificación peculiar. Ello lo resolverá en los últimos entrenamientos de la semana.

Cuándo juega la U

El siguiente encuentro de la U será ante Unión La Calera, pactado para el 13 de mayo. Se jugará desde las 19:00 horas en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar.