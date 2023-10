Histórico de Universidad de Chile no se marea con el posible regreso de Eduardo Vargas: "Da pena y molesta que vengan a terminar sus carreras"

Se acerca el fin de la temporada y los diversos clubes del fútbol chileno comienzan a proyectar el año 2024 y entre ello, quiénes podrían reforzar sus respectivas planillas y por cierto, quizás, el retorno de algunos históricos al fútbol local.

Es el caso de Universidad de Chile, institución que ha andado rondando a Eduardo Vargas para que luego de 13 años, regrese a la tienda estudiantil con miras a la temporada venidera.

Sin duda, sería un gran golpe conseguir el concurso de Turbomán, quien no la pasa bien en el Atlético Mineiro y al menos, una opción de volver a la U, aparece entre las posibilidades.

Bolavip dialogó con Horacio Rivas sobre este tema y comentó que siempre estos regresos, para él, le generan algunas incertidumbres. “Yo siempre digo que todos los que van a volver, que sepan a lo que van a venir. Hay pasadas que no fueron buenas, como la de Iván Zamorano, por ejemplo, y que no fueron de esos años en que el hincha quede contento“, señaló el ex defensor.

A su vez, recalcó que no le genera empatía cuando los cracks dicen que vienen a cerrar sus carreras al equipo de sus amores, porque aquello, no siempre es señal que vayan a ser aportes en los clubes.

“Hay mucha responsabilidad de los jugadores que están terminando sus carreras y no me gusta cuando miran como diciendo ‘voy a terminar mi carrera aquí’, porque da pena, molesta ver así a jugadores que tuvieron una historia importante“, sentenció el otrora Carepato.

De todos modos, el ex defensor sostiene que los azules más que buenos jugadores, requieren una limpieza de vestuario. “La U lo que necesita no son solo buenos jugadores, lo que necesita es fortalecer su camarín. Eso es lo importante”, concluyó Rivas.

Horacio Rivas no se marea con el posible retorno de Edu Vargas.

¿Cuántos goles anotó Eduardo Vargas en Universidad de Chile?

El Mesías de Renca llegó a comienzos de la temporada 2010 a Universidad de Chile y en su debut marcó ante Cobresal en la goleada por cinco a uno ante los mineros en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso por la primera fecha, en ese momento, Campeonato de Apertura, que tras el terremoto se transformó en un torneo largo.

Con la camiseta azul, Vargas anotó 31 goles, de los cuales, once fueron en la Copa Sudamericana del año 2011 y que le permite hasta la fecha, ser el máximo anotador de los estudiantiles en torneos internacionales con 13 conquistas.