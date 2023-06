Darío Osorio es una de las grandes promesas de la Universidad de Chile y el fútbol chileno. Su talento es mirado de reojo por varios clubes de Sudamérica y del Viejo Continente, lo que hace que en la dirigencia azul vean con poco optimismo su continuidad en el cuadro laico.

Lo cierto es que ya han salido a la luz en diversos medios de comunicación algunas ofertas que habrían llegado por el oriundo de Hijuelas, tal fue el caso del Leicester City, club que descendió esta temporada a la Championship de Inglaterra.

Borghi aconsejó a Osorio sobre su futuro | Foto: Photosport

Claudio Borghi, actual panelista del programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, contestó el llamado de Bolavip Chile y habló en extenso sobre la situación del canterano azul.

“Ahí está la madurez del jugador. Osorio no puede quejarse porque juega poco, no puede enojarse porque el DT lo pone en otra posición, lo que tiene que hacer es imponerse y ahí hay que ver si tiene el carácter para hacerlo”, arrancó diciendo el experimentado adiestrador.

Bajo la misma línea, el Bichi agregó que “Tú no te puedes enojar porque no se da una venta, si no se da tienes que seguir trabajando. Yo creo que la madurez tiene que ver eso y ahí empieza a funcionar el carácter. No porque alguien no me venda me voy a enojar y no voy a jugar más, en este caso el más perjudicado sería el jugador”.

“Abierto por izquierda enganchando hacia adentro creo que es su mejor posición. Corriendo hacia atrás tiene que hacerlo pero no es su mejor virtud, yo estoy en contra de la modificación continua del jugador. Yo no necesito alguien que me entrene, sino alguien que me guíe. El jugador tiene que seguir aprendiendo”, remató al ser consultado sobre el puesto ideal de Osorio.