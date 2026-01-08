Claudio Borghi, exentrenador de Colo Colo y actual comentarista de ESPN, analizó los dos refuerzos de alto impacto que Universidad de Chile ha concretado y encamina en este mercado de fichajes: el regreso de Eduardo Vargas y el inminente arribo del delantero Juan Martín Lucero. En conversación con Bolavip Chile, el “Bichi” valoró la jerarquía de ambos nombres.

Sobre Vargas, Borghi destacó el fuerte vínculo emocional y deportivo que une al delantero con el club azul. “Por toda la historia que tiene detrás, es algo muy importante. Volver a su lugar, donde fue muy exitoso y construyó una carrera realmente destacada, es positivo”, señaló.

Eduardo Vargas fichó en la U, y lo de Juan Martín Lucero es cuestión de días… (UdeChile/Getty).

Por otro lado, el campeón del mundo en México 1986 aseguró que los nombres rutilantes no siempre garantizan resultados inmediatos. “Son nombres importantes. La U tuvo dos centros delanteros muy buenos en la competencia anterior: uno rindió de gran manera y el otro no logró funcionar, y esas son situaciones que siempre hay que considerar”, advirtió.

Borghi también apuntó a uno de los factores clave en este tipo de incorporaciones: el proceso de adaptación. “Muchas veces, cuando los clubes tienen necesidades urgentes, la adaptación no se da de inmediato en los jugadores. Eso es lo que siempre se espera, porque la camiseta tiene un peso específico importante. La adaptación, la llegada y las obligaciones influyen mucho”, explicó.

Finalmente, el ex DT albo puso el foco en la experiencia de ambos atacantes para enfrentar la presión. “Lucero es un jugador acostumbrado a la presión de equipos grandes, al igual que Vargas. Habrá que ver, finalmente, cómo se sienten”, concluyó Borghi.

En resumen…