Universidad de Chile se enfoca en lo que es el mercado de pases para poder conformar un competitivo plantel para este 2026, en donde los dirigidos por Francisco ‘Paqui’ Meneghini buscarán luchar por todo en esta temporada plagada de competencias.

Pensando en lo que será este año, el periodista Danilo Díaz tomó la palabra en el programa de ‘Los Tenores’ en Radio ADN y se refirió al gran puesto que debe reforzar la Universidad de Chile en este 2026, en la que ruega por un volante central.

“Lo que no veo es un mediocampista central, un volante más de contención le falta a la U”, parte señalando Díaz.

Siguiendo en su explicación, el ‘Tenor del Pueblo’ remarca que esa zona del campo de juego termina siendo clave dentro de los equipos, ya que es parte de la columna vertebral de un plantel si quiere ser competitivo.

Díaz pide un volante más para la U | Foto: Photosport

“Esa es la base, los equipos parten con un arquero que ataje, no que ande con los pies, un central, un contención, eso es lo clave”, remarca.

Concluyendo, Díaz espera que no todos los esfuerzos de la dirigencia vayan para el puesto del ataque y dejen recursos para poder poblar la zona medular, en la que siente que a Charles Aránguiz le hace un buen partner para el equilibrio en el medio.

“A la U le van a sobrar los delanteros y le falta ahí (contención), si a la U le hicieron goles fáciles”, cerró.

En Síntesis