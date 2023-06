Una serie de reacciones generó la declaración del mediocampista de Universidad de Chile, Federico Mateos, quien en diálogo con DSports señaló que al llegar a la U, se tuvo que dar cuenta que no podía ser Juan Román Riquelme, si no más bien, trabajar en pos del equipo con sacrificio y con mucho correr.

Palabras que no todos la recibieron de la misma manera y que tuvo más críticas que aceptación dentro del mundo azul. No obstante, no todo puede ser negativo y alguien sí salió en defensa del ex Ñublense.

Se trata de Claudio Borghi, quien en conversación con Bolavip Chile salió al paso de estos dichos y comparó a Mateos con un jugador de Colo Colo, indicando que si bien tienen muy bien pie, no son creadores y pedir que hagan esa función es totalmente irrisorio.

“Eso también le pasa a Leonardo Gil. Son jugadores que juegan en el mediocampo, tienen buen pie, pero de ahí a pedirles a que sean los creadores exclusivos del equipo es una locura“, enfatizó el comentarista que bien supo de jugar en ese puesto.

Borghi compara a Mateos con Leo Gil: “Tienen buen pie, pero no son creadores” (Photosport)

Además, el Bichi argumentó que son futbolistas reconvertidos y que en ese sentido, hay que exigir en base al lugar que ocupan en la actualidad y no de otra manera.

“Riquelme no se parece a muchos jugadores que he visto, pero Mateos tiene buen pie, es un jugador modificado de un creador a mediocampista, pero llegó a la U como mediocampista y no como creador y le pasa lo mismo a Gil”, finalizó Borghi.