Solo rumores. Eso es lo relacionado con los extranjeros de Universidad de Chile ante el supuesto que algunos de ellos iba a dejar el club para liberar algún cupo en el equipo que dirige Mauricio Pellegrino de cara a la segunda rueda del Campeonato Nacional.

Esta situación resta posibilidades ante la eventualidad de algún interés que pudo existir de parte del estratega laico para sumar futbolistas foráneos, como por ejemplo el atacante de Vélez Sarsfield, Lucas Janson, quien viene sonando desde hace un tiempo.

Y fueron los propios agentes de los jugadores quienes señalaron que bajo ninguna circunstancia se moverán de la U, que están con contrato vigente y son prioridad para el entrenador.

Agente de Emmanuel Ojeda: Hace algunos días, se mencionó que el mediocampista Emmanuel Ojeda podría liberar un cupo, puntualmente por alguna oferta desde otro mercado o en estricto rigor, que Pellegrino ha estado muy preocupado de sus lesiones y podría abrir una puerta para su partida. Juan Calabrese, representante del jugador fue enfático y en diálogo con Bolavip Chile negó tal situación.

“Al contrario, él esta muy bien y cómodo en la U. El entrenador le habló todos los días de las vacaciones para ver cómo estaba. No es la primera vez que me preguntan lo mismo, parece que alguien instaló esa duda“, cerró el manager.

Representante de Cristian Palacios: Washington Castro, también conversó con nuestro sitio en relación al futuro del atacante uruguayo, Cristian Palacios. Categórica fue su respuesta, pese a que siempre manda la decisión del técnico, pero señala que el ex Unión Española cumplirá su contrato en el CDA.

“No se va, el Chorri tiene contrato vigente con la U por toda esta temporada y por la otra. Obviamente no se qué pasará por la cabeza de Pellegrino, ahí uno no se mete. Cristian es un jugador que está contento en la U y que si el día de mañana no lo quisieran, por supuesto que al primero que le tienen que decir es a él“, reveló Castro.

¿Qué pasa con Nery Domínguez? Gerardo Girone declaró a Deportes en Agricultura hace algunas semanas, que el ex Racing no debiese tener problemas para cumplir con su contrato en la U, que finaliza a fines de temporada. Su comodidad y la importancia en el camarín, son razones fundamentales para que el Tata se quede en los azules.

“No he tenido ninguna comunicación de la dirigencia sobre Nery sobre si lo quieren sostener o no lo quieren sostener. No me he comunicado con gente de la U. Nery está cómodo, él tiene contrato hasta fin de año y el contrato lo vamos a cumplir, hasta el 31 de diciembre él se va a quedar en la U, después no sé. Él está contento, está cómodo, está en un equipo grande y le gusta Santiago”, sentenció Girone.

Casos Federico Mateos y Leandro Fernández

Quienes gozan de más “estabilidad” son Federico Mateos y el delantero Leandro Fernández. El primero, tiene contrato hasta fines de 2025 y es un jugador muy importante en el medioterreno azul, pero que su nacionalización podría llegar recién en 2024. Por su parte el trasandino si bien ha tenido algunos inconvenientes de salud, no existe problema alguno o cuestionamientos en su desempeño.

Fernández y Mateos, otros que se quedan en la U (Photosport)

Esta situación, complica la opción si se pensaba en traer algún refuerzo internacional, porque hoy por hoy, la U no tiene cupo.