Recordado fue el paso de Claudio Borghi como entrenador de Colo Colo consiguiendo un inédito tetracampeonato, como también el año 2006 llegando a la final de la Copa Sudamericana cayendo en el duelo decisivo ante el Pachuca de México.

No obstante, pocos saben que antes de dirigir al cuadro del Estadio Monumental, el Bichi estuvo muy cerca de llegar nada más ni nada menos que a Universidad de Chile.

Algo que ya contó hace algún tiempo para Bolavip Chile y que este miércoles refrescó con nuevos antecedentes en el programa Futuro Fútbol Club, donde mantuvo en expectación a todo el panel del espacio radial.

“Me llama alguien y me dice ‘mira, estamos buscando un entrenador para la U‘ y yo ‘si, dale’, pero luego me llamó Pedro Cárdenas, ex dirigente de la U que yo lo conocía”, anticipó el ex entrenador de la Selección Chilena.

Tras aquello, ahondó en la historia y trajo a la colación, el detalle de la conversación que sostuvo con el mencionado dirigente. “Esto fue mucho antes de dirigir a Colo Colo y Cárdenas me dice ‘Bichi ¿Te llamó alguien de la U?’ le comenté que sí, pero que me estaban agarrando para el leseo y él me dice, ‘es verdad, hu*v*n ¿Te gustaría ser entrenador?’ y le señalé que estaba sin pega”, rememoró el comentarista de TNT Sports.

Esta situación se vivió el año 2004, cuando tras el proceso terminado de Víctor Hugo Castañeda, en la U buscaban a su sucesor, puesto que al final fue para Héctor Pinto con el cual ganaron el Torneo de Apertura. Pero, ¿Quién tomó la decisión final?

Héctor Pinto tomó el banco de la U el año 2004 (Archivo)

“Después hubo un consejo del club y quedé afuera por el doble voto de (René) Orozco“, afirmó Borghi, dando cuenta así, como se esfumó la opción de ser el DT de la U.