Universidad de Chile volvió a dejar muchas dudas tras lo que fue su primera derrota dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Azules’ cayeron por 2-1 ante Huachipato y que deja con mucha preocupación al hincha de la U, la que aún no sabe de triunfos en este 2026.

Por esto, el ex futbolista y DT, Claudio Borghi tomó la palabra en el programa ‘F90’ de ESPN y se refirió a lo que ha sido este bajo comienzo del equipo que es comandado por Francisco Meneghini, en la que comenzó señalando que hoy no ve un estilo de juego en la U.

“El año pasado tuvieron buen funcionamiento. Ahora no hay forma de juego”, partió comentando Claudio Borghi,

Siguiendo en esa línea, el ‘Bichi’ acá es en donde muestra su preocupación por el 10 azul, Lucas Assadi, a quien lo ve bastante desacomodado dentro del esquema del entrenador de la U, lo que sin duda termina siendo un problema gigantesco para el ‘Romántico Viajero’.

Borghi preocupa a la U por Assadi | Foto: Photosport

“Lucas Assadi jugó primero abierto, luego de creador y al final no sabía dónde ubicarse. Eso pasa porque no hay sistema de juego”, declaró.

Concluyendo, Borghi espera que este flojo comienzo de la Universidad de Chile no se sostenga y confía en que ‘Paqui’ Meneghini tendrá la gran solución para encontrar el camino del triunfo, el que le permita revertir esta compleja situación.

“Paqui en otros equipos no tenía tanta abundancia y ahora puede provocar más cambios para revertir este arranque”, cerró.

