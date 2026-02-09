Universidad de Chile vive uno de sus peores inicios de temporada después de años. La U suma un empate y una derrota en sus primeros dos partidos de la Liga de Primera 2026.
El principal apuntado a la crisis azul, es el técnico Paqui Meneghini, quien no logra convencer a la hinchada bullanguera ni a reconocidos periodistas.
El lateral bicampeón de América con Chile, Jean Beausejour, salió en defensa del ex O’Higgins, pidiendo calma al público azul y que tengan paciencia con el argentino.
“Van recién dos partidos. Me aferro a su capacidad técnica. Cuando él encuentre el jugador preciso para cada puesto, eso a veces lleva tiempo”, declaró “Bose” en diálogo con ESPN.
El ex Coquimbo Unido confía en las capacidades de Paqui para la temporada, pero exige que lo dejen trabajar tranquilo.
Cabe destacar que los azules viven uno de sus peores arranques desde el año 2019, temporada en que Universidad de Chile peleó el descenso para no bajar a Primera B.
¿Qué viene para la U?
Los azules deberán enfrentar a Palestino en el Estadio Municipal de La Cisterna el viernes 13 de febrero a las 20:30 horas. La U buscará dar vuelta la página en la tercera jornada de la Liga de Primera.
En síntesis
- Crisis azul: La U registra su peor arranque desde 2019 con solo un punto en dos partidos, lo que ha generado fuertes críticas contra el técnico Paqui Meneghini.
- Respaldo histórico: Jean Beausejour defendió al DT en ESPN, pidiendo paciencia y confianza en su capacidad técnica mientras encuentra el equipo ideal.
- Próximo desafío: El equipo buscará su primer triunfo este viernes 13 de febrero a las 20:30 horas, visitando a Palestino en La Cisterna.