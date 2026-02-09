Universidad de Chile vive uno de sus peores inicios de temporada después de años. La U suma un empate y una derrota en sus primeros dos partidos de la Liga de Primera 2026.

El principal apuntado a la crisis azul, es el técnico Paqui Meneghini, quien no logra convencer a la hinchada bullanguera ni a reconocidos periodistas.

El lateral bicampeón de América con Chile, Jean Beausejour, salió en defensa del ex O’Higgins, pidiendo calma al público azul y que tengan paciencia con el argentino.

“Van recién dos partidos. Me aferro a su capacidad técnica. Cuando él encuentre el jugador preciso para cada puesto, eso a veces lleva tiempo”, declaró “Bose” en diálogo con ESPN.

El ex Coquimbo Unido confía en las capacidades de Paqui para la temporada, pero exige que lo dejen trabajar tranquilo.

La U no vive un gran presente

Cabe destacar que los azules viven uno de sus peores arranques desde el año 2019, temporada en que Universidad de Chile peleó el descenso para no bajar a Primera B.

¿Qué viene para la U?

Los azules deberán enfrentar a Palestino en el Estadio Municipal de La Cisterna el viernes 13 de febrero a las 20:30 horas. La U buscará dar vuelta la página en la tercera jornada de la Liga de Primera.

En síntesis