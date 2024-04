El ex jugador y ex entrenador le entregó un tremendo consejo a este jugador de la Universidad de Chile

Universidad de Chile cerró de la mejor manera posible su actuación por la séptima fecha del Campeonato Nacional, en el que gracias al solitario tanto de Maximiliano Guerrero, los ‘Azules’ pudieron sumar tres puntos tras imponerse por la mínima ante Unión Española.

A lo que fue este compromiso, el ex futbolista y ex entrenador, Claudio Borghi analizó la victoria azul en el programa ‘Futuro Fútbol Club’ de Radio Futuro, en el que destacó el rendimiento de la U y en particular, de su gran dupla por la banda derecha: Fabián Hormazábal y Maximiliano Guerrero.

“La U ganó bien, no creo que haya tenido mayores inconvenientes, creo que tiene una buena dupla al lado derecho, Hormazábal lo hizo bien en O’Higgins, pero lo está haciendo muy bien y Guerrero”, comenzó señalando Borghi.

Cambiando de banda, el ‘Bichi’ también destacó lo que fue la labor que realizó el joven lateral izquierdo, Marcelo Morales, de quien está sorprendido por su gran nivel, pero a quien también le entregó un potente mensaje para su futuro.

Morales goza de un gran presente en la U | Foto: Photosport

“Por el otro lado también está el chico Morales, que está muy bien, pero tiene que aprender a regular un poco más las pasadas, porque termina liquidado, termina fusilado”, concluyó.

Finalmente, Borghi hizo una leve tocadita de oreja para el DT Nicolás Córdova por no llevar a Marcelo Morales al Preolímpico y además, mostró su gran debilidad por el funcionamiento que posee hoy en día la Universidad de Chile de Gustavo Álvarez.

“Decían que no estaba para las competencias internacionales, pero bueno… hoy es de los mejores jugadores. La U es un equipo que ataca mucho por los costados y eso me agrada, a mí me gusta esa posibilidad, porque puedes ampliar la cancha y en el medio generas espacios”, concluyó.

¿Cuáles han sido los números de Marcelo Morales en este 2024 con la U?

El defensor de la Universidad de Chile ha disputado los siete partidos como titular en esta temporada, en la que ha aportado con un gol y una asistencia.