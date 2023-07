Matías Zaldivia reconoce que la U debe entrar en copas internacionales sin menospreciar la posibilidad del título: "La ilusión no te la va a quitar nadie"

Luego de dos derrotas consecutivas, en Universidad de Chile sienten la obligación de volver a ganar y el duelo de este domingo frente a Magallanes, asoma como propicio para retornar a los abrazos.

De todos modos, han sido días de mucho pesar en la U tras las caídas, pero a su vez sienten que es una nota de alerta para seguir trabajando. Fue lo que comentó el defensor, Matías Zaldivia en diálogo con el sitio oficial del club, quien aclaró que el ánimo desde luego, no es el mejor.

“Obviamente después de perder dos partidos el ánimo no es el mejor, pero también nos ayuda a no relajarnos creyendo que el trabajo ya está listo, queda mucho torneo y si bien perdimos dos partidos seguidos, tenemos los mismos puntos que en la primera rueda y en la primera rueda terminamos punteros”, señaló el zaguero.

De todas maneras, ahondó que hay que aprender de lo malo para volver a las victorias. “Así es que hay que estar tranquilos, hay que trabajar, tomar nota de lo que se hizo mal que es lo que estamos haciendo esta semana para el domingo, volver a ganar”, enfatizó el Mati.

¿Para que está la U?

Desde luego, en el Centro Deportivo Azul han sido cautos respecto a comentar las metas que tiene la U de cara a a esta temporada 2023. Zaldivia sostiene que desde luego los rivales cambiaron su forma de verlos y los enfrentan de otra manera, entendiendo que el propósito general, es armar un equipo para el futuro.

“Cuando te ven allá arriba ya te catalogan como un posible ganador del título y cuando pierdes dos partidos también se va todo para el otro lado. Entonces, hay que tener tranquilidad, que todavía no logramos nada, estamos formando algo luego de años no tan buenos, para los años que vienen”, afirmó el ex Colo Colo.

No obstante, el jugador fue claro y reveló cuál es el verdadero objetivo para este año, pero que si se da la posibilidad de ir por el premio mayor, nadie podrá quitarles el sueño. “El objetivo que nos pusimos este año es entrar a las copas y como dije, si en las últimas fechas estamos arriba para pelear por el título, también la ilusión no te la va a quitar nadie”, manifestó el futbolista.

Zaldivia junto a Fernández y Mateos durante la práctica de la U (Prensa Universidad de Chile)

Finalmente, tuvo palabras para Magallanes, el rival de turno de este fin de semana. “Sabemos que si bien están últimos en la tabla, no se condice con su juego. Sabemos que es un gran equipo, que tienen jugadores que conocen el país, que conocen el campeonato entonces hay que estar muy atentos. Tienen jugadores peligrosos, goleadores importantes asi es que tenemos que salir a hacer nuestro trabajo y volver a la victoria”, concluyó Zaldivia.