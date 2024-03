Coke Hevia furia con los encargados del VAR por no querer expulsar a Maximiliano Falcón en el Superclásico: "Son..."

El Superclásico del fútbol chileno sigue dando qué hablar en el ambiente futbolístico. El triunfo de Universidad de Chile por un gol a cero ante Colo Colo en el Estadio Monumental, aún está lejos de terminar.

Por ejemplo, BOLAVIP CHILE conversó con el periodista Jorge Coke Hevia, quien siempre tiene una mirada muy especial respecto a lo que ocurre en nuestro balompié y tuvo su parecer respecto a muchos temas que ha generado el Derby mayor.

Lo primero que contestó el conductor de Pauta de Juego es en relación a los jugadores destacados del Superclásico entre azules y albos que se llevó a cabo en la cancha de Macul.

“Me gustó Fabián Hormazábal, Israel Poblete y Matías Zaldivia. En ese órden, de hecho”, entregó su podio de esta manera, Coke Hevia. Sin embargo, también tuvo reflexiones en otros temas vinculados al partido.

Coke Hevia y las declaraciones de Arturo Vidal

Algo que ha dejado mucho, han sido las reacciones en redes sociales de Arturo Vidal a la derrota de los albos, donde hinchas de la U lo han molestado, ha sido tratado como mufa y él lejos de quedarse callado ha respondido de diversas maneras.

Para Hevia la situación es clara y el King debe evitar entrar en esas polémicas. “Las declaraciones de Arturo Vidal no vale la pena ni comentarlas. Arturo es crack, pero debe darse cuenta a esta altura de su vida cuando está equivocado. Ya fue, se perdió, pero para qué seguir con todo el marco de violencia que hay”, sentenció el periodista.

“No lo logro entender, me desconcierta“, cerró así su pensamiento sobre las reacciones del mediocampista colocolino.

Vidal responde con todo a hinchas de la U que lo han molestado (Photosport)

Hevia: “El VAR fue…”

También ha sido tema la actuación del arbitraje en el Superclásico, en específico el VAR, sobre todo en la jugada donde Maximiliano Falcón golpea al propio Fabián Hormazábal, corridos unos pocos minutos del encuentro.

Hevia no tiene dudas y comenta que el deficiente arbitraje chileno, no quiso expulsar al central uruguayo. “El arbitraje en Chile debiese estar muchísimo más cuestionado después de todo lo que ha pasado. Complot contra el jefe, de estar árbitros en el caso arreglo de partidos, no lo quisieron cobrar nomás”, afirmó.

Finalmente y explicando sus dichos, el comunicador consideró como vergonzoso el procedimiento de todos los jueces en esa jugada puntual. “Y por favor que se entienda, el VAR dijo ‘llevamos diez minutos y no nos compliquemos’, no lo quisieron cobrar, eso es una vergüenza“, cerró Hevia.