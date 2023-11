¡Comienza la poda! Tres jugadores de Universidad de Chile no siguen en el club para la temporada 2024

El año de los azules ha sido muy irregular. Universidad de Chile de tener una más que aceptable primera rueda, en la segunda se vino todo abajo y de ilusionarse con el título, pasaron a rasguñar una opción a poder estar en una copa internacional.

Y es que bajo el mandato de Mauricio Pellegrino, las señales no han sido las mejores y ya se señala que el técnico no va a continuar el próximo año en el Centro Deportivo Azul.

De todos modos, responsabilidad también cabe en algunos futbolistas, quienes definitivamente no rindieron o no estuvieron a la altura de lo que se esperaba de ellos defendiendo la camiseta de la U. Es por eso, que ya se señala sobre los jugadores que no seguirán vestidos de azul en el año 2024.

Los que se van…

El tema renovaciones es claro, en ese sentido la opción de permanecer del actual capitán, Luis Casanova no está tan clara, pero no descartada. Sin embargo, ya hay futbolistas que saben que sus horas en el CDA están contadas.

Según cuenta El Deportivo de Diario La Tercera, Yonathan Andía León es uno de los jugadores que no seguirán en la U. Luego de tres temporadas y haber llegado como uno de los buenos valores desde Unión La Calera, donde hasta se sacrificó la carta de Esteban Valencia Jr., el Cachorro nunca pudo ser el verdadero reemplazante de su antecesor, Matías Rodríguez.

Otro que dirá adiós es Nery Domínguez. Si bien se entiende su condición de líder, las lesiones siempre fueron un peligro latente en el ex Racing de Avellaneda, por lo cual una vez finalizado su préstamo al cierre del campeonato, volverá a Argentina, que es parte de la pretensión del jugador, también.

Otro que se despedirá es Franco Lobos. El futbolista definitivamente no dio en el andamiaje de la U y tampoco pudo demostrar lo que alguna vez generó en el cuadro cementero, salvo un rato el año 2021, pero poco y nada y como termina contrato, no será renovado.

Los tres que no siguen en la U 2024 (Photosport)

Otro que partiría mientras algunos podrían ir a préstamo

Según cuenta el mismo matutino, Emmanuel Ojeda y Cristian Palacios están en constante evaluación y su rendimiento ha sido más cuestionado que alabado. El primero, no se descarta que pueda ser enviado a préstamo, mientras que el segundo a la espera de su carta de nacionalización, no ha sido el hombre gol esperado y podría marchar.

Además, otro futbolista que finaliza vínculo es el lateral derecho y canterano azul, Daniel Navarrete, de nulas apariciones con Pellegrino y que quizás no sea renovado. Caso también a analizar es el de Jeisson Vargas, de pobre rendimiento en la U, pero que aún tiene contrato vigente.

Por último, y según cuenta el propio medio de comunicación, a la espera se está de los casos de Bastián Tapia, Mauricio Morales y Bastián Ubal, tres jugadores que fueron enviados a préstamo y su continuidad dependerá del nuevo estratega.

¿Cuándo juegan Cobresal y Universidad de Chile?

Mineros y azules se verán las caras en el estadio El Cobre de El Salvador el próximo domingo 3 de diciembre a las 18:00.