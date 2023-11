Crack ochentero de Universidad de Chile lamenta que Joaquín Larrivey se luzca en otro lugar y no en la U: "Se necesitaba a alguien como él"

Si algo ha carecido Universidad de Chile durante la presente temporada ha sido el gol, donde sus atacantes Nicolás Guerra, Cristian Palacios y en menor medida, Leandro Fernández no han podido ser certeros frente a la portería rival.

Algo que dista mucho del presente de Joaquín Larrivey. El argentino viene de marcar un hat trick en la victoria de cuatro goles a tres de Magallanes sobre Curicó Unido y que marcó el descenso del cuadro maulino.

Pero, muchos hinchas azules lamentan que el argentino convierta con otra camiseta y no con la de la U. Algo que sin duda, muchos señalan como un desperdicio.

Es el caso del ex delantero azul, Sandrino Castec, quien en conversación con Bolavip Chile comentó lo que ha sido el paso del ex Cerro Porteño en el Manojito de Claveles y lo muy importante que podría ser en los estudiantiles.

“La U necesitaba a alguien de su envergadura”

El recordado Bombardero sostiene que el Bati no debe demostrar nada a nadie y que pese a los 39 años de edad, perfectamente podría aportar en una escuadra como la universitaria.

“Lo que pasa es que ahí hay un problema, Larrivey apareció ahora, pero es un jugador probado y podía demostrar que la U necesitaba un centrodelantero de la envergadura de él”, sostuvo Castec.

Incluso, reconoce que a él le hubiese gustado que antes llegase otro atacante que hoy por hoy, se luce en el fútbol chileno, como también, lamenta el por qué nunca aclararon el real motivo de no haber renovado a Joaquín Larrivey.

“Holgado cuando salió de Audax yo lo pedía y no pasó nada. Ahora, nunca se supo por qué Larrivey no volvió a la U, pero lo necesitábamos todo el año”, concluyó así, Sandrino Castec.

Larrivey celebrando su último gol por la U. Fue en octubre de 2021 ante Curicó Unido (Photosport)

¿Cuándo juegan Cobresal y Universidad de Chile?

Mineros y azules se verán las caras en el estadio El Cobre de El Salvador el próximo domingo 3 de diciembre a las 18:00.