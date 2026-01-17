Universidad de Chile se prepara para su estreno oficial de la temporada 2026, enfrentando a Racing Club de Avellaneda en un partido que promete intensidad y emoción para los hinchas azules.

El duelo se jugará en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción, escenario donde los laicos buscarán comenzar el año con una victoria que marque el rumbo del equipo dirigido por Francisco “Paqui” Meneghini.

Por su parte, La Academia llega con algunos ajustes en su plantel. El técnico Gustavo Costas deberá reorganizar su escuadra debido a varias bajas importantes, lo que genera expectativas sobre cómo afrontará el encuentro sin algunos de sus jugadores claves.

Gustavo Costas y Racing quieren aguarle la fiesta a la U en Concepción | FOTO: Marcos Brindicci/Getty Images

Maravilla Martínez, Rojo, Fernández y Rodríguez no estarán ante la U

Durante las últimas horas, el propio club trasandino informó que varios futbolistas no viajarán a Chile debido a un cuadro viral, siendo la ausencia más destacada la del delantero Adrián “Maravilla” Martínez.

Otros jugadores que no estarán disponibles frente al Romántico Viajero son el volante Adrián Fernández, el defensor Marcos Rojo y el mediocampista ofensivo Baltasar Rodríguez.

A pesar de estas ausencias, Costas confía en que Racing mantenga su nivel competitivo y pueda generar peligro en el arco de la U con los jugadores que tiene a disposición.

Universidad de Chile vs. Racing: Día y hora

El compromiso entre chilenos y argentinos empezará este domingo 18 de enero a las 19:00 horasde Chile continental, en el Estadio Ester Roa de Concepción.