Universidad de Chile tuvo rápida revancha tras la dura caída por 3-0 ante Universitario en la tradicional Noche Crema, y este domingo logró sacudirse con un triunfo por 1-0 en un amistoso disputado a puertas cerradas en Lima.

El duelo se jugó en el Centro Deportivo de Universitario de Deportes, conocido como Campo Mar ‘U’, y sirvió como una nueva prueba para el cuerpo técnico de Francisco “Paqui” Meneghini, que apostó por una oncena compuesta mayoritariamente por futbolistas que no sumaron minutos en el partido del sábado o que tuvieron una participación muy breve en el Estadio Monumental.

Más allá del resultado, el encuentro fue clave para sacar conclusiones individuales y colectivas, en un momento donde la U sigue afinando detalles de cara al inicio de la Liga de Primera 2026, tras un estreno oficial que dejó más dudas que certezas.

Juan Martín Lucero le da la victoria a la U ante Universitario

Para este duelo de dos tiempos de 25 minutos, la U formó con: Cristopher Toselli, Nicolás Fernández, Nicolás Ramírez, Bianneider Tamayo, Diego Vargas, Marcelo Díaz, Israel Poblete, Agustín Arce, Maximiliano Guerrero, Ignacio Vásquez y Juan Martín Lucero.

La gran novedad del partido fue el gol del “Gato” Lucero, flamante refuerzo del Romántico Viajero, quien se estrenó en las redes con la camiseta azul y comenzó a justificar su llegada como una de las apuestas ofensivas del mercado.

Ahora, el plantel regresará a Santiago con la mira puesta en el debut por la Liga de Primera 2026 ante Audax Italiano, donde buscará mostrar una versión mucho más sólida y competitiva.

El Gato Lucero convirtió su primer tanto con la camiseta de la U | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

¿Cuándo debuta Universidad de Chile en la Liga de Primera 2026?

El debut de los azules será ante Audax Italiano, en un partido válido por la fecha 1 del campeonato, que se disputará el viernes 30 de enero, a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.