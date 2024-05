El duelo de este domingo que sostendrán Universidad de Chile y Ñublense por la penúltima fecha del Campeonato Nacional de Primera División, tiene el carácter de triunfo obligatorio para los azules.

Y todo debido al repunte que han tenido equipos que hasta hace un par de fechas se veían distantes de la U, pero que con triunfos consecutivos y sumado a la irregularidad azul, se han ido acercando al equipo que dirige Gustavo Álvarez.

Es por eso que el estratega argentino no quiere sorpresas y preparó el equipo al dedillo considerando que es necesario quedarse con los tres puntos. Pero no solo su once estelar, si no que también el resto de los convocados a este cotejo.

La banca de la U para el duelo ante Ñublense

El resto de los convocados por el ex entrenador de Huachipato marca el retorno de dos futbolistas que no fueron considerados para el partido frente a Universidad Católica.

Según información de BOLAVIP CHILE, Lucas Assadi y Emmanuel Ojeda vuelven a ser considerados por Álvarez, justo cuando durante la semana se habló en demasía que ambos jugadores podrían salir a mitad de temporada.

Es decir, la alternativa de la U estará compuesta por Cristopher Toselli, David Retamal, Juan Pablo Gómez, Emmanuel Ojeda, Matías Sepúlveda, Lucas Assadi y Luciano Daniel Pons.

Assadi y Ojeda: Dos que vuelven a la convocatoria (Photosport)

¿Cuál es el próximo partido de la U?

Por la penúltima fecha de la primera rueda, Universidad de Chile recibirá a Ñublense en el Estadio Nacional. Aquel partido, se jugará el día domingo 26 de mayo a las 17:30 horas.