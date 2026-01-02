Universidad de Chile ya tiene completamente definido a su nuevo cuerpo técnico para la temporada 2026, encabezado por Francisco “Paqui” Meneghini. Tras días de planificación y ajustes, el club azul oficializó la estructura que acompañará al entrenador argentino en el desafío de liderar al primer equipo del ‘Romántico Viajero’.

Como ya es sabido, Meneghini será el director técnico del plantel y estará acompañado por un grupo de profesionales de su máxima confianza, quienes conforman el nuevo staff que llega desde fuera de la institución. El objetivo es darle identidad, orden y continuidad a un proyecto que busca consolidarse en el mediano plazo.

Dentro del equipo de trabajo del “Paqui”, Emmanuel Francés asumirá como ayudante técnico, mientras que Federico Martorell ocupará el rol de segundo entrenador. En el área física, Gonzalo Fellay será el preparador físico, y Rodrigo Álvarez estará a cargo del análisis de rendimiento del plantel.

A este grupo se suman profesionales que ya forman parte de Universidad de Chile, reforzando el vínculo entre el nuevo cuerpo técnico y la estructura institucional del club. En ese contexto, Gonzalo Smith continuará como preparador de arqueros, aportando conocimiento y continuidad en una posición clave.

Además, Manuel ‘Colocho’ Iturra se integrará como ayudante técnico institucional, mientras que Julio Cerda seguirá desempeñándose como preparador físico institucional. Por su parte, Matías Cruz cumplirá labores como analista institucional, colaborando en el seguimiento y evaluación del rendimiento del equipo.

De esta manera, Universidad de Chile cierra la conformación de su cuerpo técnico para el 2026, combinando el sello del nuevo entrenador con profesionales del club. Con Francisco Meneghini a la cabeza, los Azules buscan estabilidad e, idealmente, volver a conquistar títulos junto al club.

