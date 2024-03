Tito Awad anticipa el Superclásico que la Universidad de Chile jugará ante Colo Colo el domingo 10 de marzo a las 18:00 en el estadio Monumental. El reconocido hincha de la U se refiere al factor de la mala racha en el compromiso.

“Toda la gente sabe que en los clásicos importa un huevo cómo esté el equipo, ya sea la contra o nosotros. Lo que pasa es que acá hay una tradición de 20 años que no hemos podido romper, por eso es tan principal el ganarle a Colo Colo como sea y romper la racha de 20 años”, expresa en conversación con BOLAVIP.

Awad dejó clara cuál es su principal prioridad en la temporada. “Para mí es más importante ser campeón a fin de año que ganarle a Colo Colo”, expresó el contertulio azul.

El comunicador radial se refirió a la forma de afrontar el compromiso que, a su juicio, debería tener la Universidad de Chile: “Creo que si se ponen en la cabeza eso de ganar o ganar, no van a ganar. La U debe entrar al estadio Monumental a jugar, sin importante quien es el que está en frente”.

“Jugar no significa flojear, hay que meter la pierna, no dejarse avasallar, ser duro, tener buena mente, una serie de cosas que son partícipes de un clásico. Insisto, ya hasta casi me acostumbre a perder con Colo Colo en el Monumental”, complementó.

También se refirió a que le manifestó su postura a Rodrigo Torres: “En el Show de Goles le dije al contertulio de Colo Colo me importa una raja si me ganas o no me ganas”.

Universidad de Chile inició su camino en el Campeonato Nacional 2024 con un triunfo por 1-0 ante Audax Italiano. (Foto: Photosport)

El partido que tendrá la Universidad de Chile antes del Superclásico

Si bien comienza a respirarse el Superclásico en el ambiente, la principal prioridad del equipo de Gustavo Álvarez en este momento está en el encuentro ante Deportes Copiapó.

El compromiso se jugará el lunes 4 de marzo a las 19:00 en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla y corresponde a la tercera fecha del Campeonato Nacional.