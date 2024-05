Crack de Universidad de Chile recuerda el baile que le dio Darío Osorio: "Me tocó sufrirlo"

Sin lugar a dudas, el presente de Darío Osorio es de esplendor pleno. El ex Universidad de Chile se acaba de coronar campeón en el Midtjylland de Dinamarca en su primera temporada en Europa.

Atrás parecieran ya quedar sus días vestido de azul, sin embargo, sus jugadas aún se recuerdan en el CDA entre jugadores del actual plantel universitario que da la lucha en el Campeonato Nacional.

Uno de los que tuvo palabras para el presente de La Joya de Hijuelas, fue el lateral derecho de los estudiantiles, Fabián Hormazábal y de paso rememoró aquellas jornadas en que tuvo que enfrentar a Osorio.

En la oportunidad, reconoce que fue un verdadero dolor de cabeza marcar al zurdo de la selección chilena. “Tremendo jugador. Me tocó enfrentarlo, me tocó sufrirlo, porque me tocaba marcarlo a mi”, rememoró El Rayo de Machalí.

Hormazábal feliz por el presente de Darío Osorio

Pese a que uno de los partidos donde tuvo que marcarlo fue en el cinco a dos que le propinaron a la U en la temporada pasada en una jornada horrible para los laicos, donde uno de los descuentos lo anotó Osorio, el ex O’Higgins alabó el presente y futuro del talentoso jugador.

“Tremendo futuro tiene y por el bien del fútbol chileno que siga, creciendo, teniendo experiencia y como dije, por el bien del fútbol chileno y por el bien de él, también”, cerró Hormazábal.

Osorio, campeón en Dinamarca (Midtjylland)

¿Cuál es el próximo partido de la U en el Campeonato Nacional?

La U cerrará su participación en la primera rueda del Campeonato Nacional como visita ante Everton. El duelo se jugará este domingo 2 de junio a las 12:30 horas en el Estadio Sausalito.